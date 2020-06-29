|
Пушков оценил заявление о вине России в сносе памятника Коневу в Праге
29 июня 2020, 03:00 • 18 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков назвал верхом лицемерия и цинизма заявление старосты района Прага-6 Ондржея Коларжа о вине России в сносе памятника маршалу Ивану Коневу в столице Чехии.
По мнению Пушкова, демонтаж монумента навсегда останется позорным пятном на нынешних руководителях Праги-6.
«В этом они уподобились вандалам, которые сносят и оскверняют памятники в США. А невнятная попытка сделать виновной за это Россию — верх лицемерия и цинизма. Нет, свой грех несите на себе сами», — написал сенатор 28 июня в Twitter.
19 июня в интервью изданию Parlamentní listy Коларж заявил, что, если бы не действия России, то памятник стоял бы на месте по сей день.
Примечательно, что в разговоре с журналистами он категорически осудил порчу монументов, с которой сейчас столкнулись Европа и США.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «грязной возней» заявления старосты.
3 апреля власти района Прага-6 демонтировали памятник Коневу. Россия осудила эти действия, указав, что снос наносит удар по собственной истории Чехии.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
18
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
22 июня 2020, 06:00
|
26 июня 2020, 05:00
|
24 июня 2020, 01:00
|
24 июня 2020, 03:00
|
25 июня 2020, 02:55
|
28 июня 2020, 03:32
|
22 июня 2020, 19:00