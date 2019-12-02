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Пушков оценил заявление о появлении Украины на 300 лет раньше России

02 декабря 2019, 05:54  •  97 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Россия начала формироваться как государство только при Иване Грозном.
1 декабря Кравчук заверил, что Украина образовалась на 300 лет раньше России.
«Это просто неверно: Русское государство начало оформляться задолго до Ивана Грозного. Да и при чем здесь Украина? Такой страны ни при Грозном не было, ни после него», — напомнил Пушков в Twitter.
Украинские политики не раз становились объектами насмешек и критики из-за своих «исторических справок». Так, в июле бывший посол Украины в США Юрий Щербак заявил, что у его страны «украли» название «Русь».

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