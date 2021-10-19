Пушков оценил заявление НАТО о готовности к диалогу с Россией

Российский сенатор Алексей Пушков во вторник, 19 октября, раскритиковал заявление официального представителя НАТО Оаны Лунгеску о том, что альянс на фоне решения РФ приостановить работу миссий в Москве открыт к диалогу.

«Представитель НАТО опять заявил, что альянс готов к диалогу и после закрытия миссий. Опять пустая риторика. <…> Выглядит эта готовность так: западные страны вводят санкции, дважды сокращают миссию Россию при НАТО, прекращают диалог по военной линии, отправляют войска на границу с Россией в страны Балтии, а ВМС — в Черное море, поставляют оружие Украине и при всем при этом страстно желают «вести диалог». Разумеется, с позиции силы, иначе говоря, когда НАТО диктует условия», — написал он в своем Telegram-канале.

Однако, по словам политика, это напоминает диктат. Пушков подчеркнул, что для России такой диалог неприемлем. Сенатор отметил, что в этих условиях приостановка работы российской миссии в Брюсселе — закономерный шаг.

«Созреют для подлинного, а не фейкового диалога, — подумаем», — заключил он.

Накануне Лунгеску указала на то, что Североатлантический альянс готов к диалогу с Москвой, в том числе через Совет Россия–НАТО.

Ранее, 18 октября, глава МИД РФ Сергей Лавров объявил об ответных шагах на высылку российских дипломатов при НАТО. Как уточнил министр, Россия приостанавливает работу своего представительства при альянсе с 1 ноября. Кроме того, он сообщил о приостановке деятельности военной миссии НАТО в Москве, а также информационного бюро альянса, которое было учреждено при посольстве Бельгии в столице РФ.

В свою очередь, Пушков в беседе с «Известиями» указал, что данное решение Москвы является логическим завершением этапа отношений двух сторон, который характеризовался постоянной деградацией.

Тогда же первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия сможет возобновить работу миссий НАТО в стране после реальных шагов альянса, в том числе увеличения численности представителей РФ. Сенатор отметил, что для возобновления работы одних заявлений НАТО будет недостаточно.

6 октября в альянсе приняли решение отозвать аккредитацию у восьми сотрудников представительства РФ при организации. Таким образом, количество аккредитаций, доступных российским дипломатам при НАТО, теперь составляет 10.

Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что данное решение не связано с конкретными событиями. По его словам, в НАТО «видели в течение уже некоторого времени усиление российской вредоносной деятельности».