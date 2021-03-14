Пушков оценил заявление Кравчука о широкомасштабном конфликте в Донбассе

Широкомасштабный конфликт на юго-востоке Украины «сам по себе» возникнуть не может. Об этом 14 марта в своем Telegram-канале заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Так политик оценил заявление главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и экс-президента Украины Леонида Кравчука о возможном начале на востоке страны полномасштабного военного конфликта.

«А откуда возьмется широкомасштабный конфликт, если не из Киева?» — задался вопросом Пушков. По его мнению, возможное участие США в переговорах нужно для игры на стороне Киева.

Он напомнил, что у Вашингтона уже был спецпредставитель по вопросу конфликта на востоке Украины, но он не посетил неподконтрольные официальному Киеву регионы.

«США ничем не способны помочь решению конфликта — они способны только разогреть его. Поэтому их надо держать в стороне от всех переговоров», — заключил сенатор.

Накануне Кравчук заявил, что выступает за привлечение США к переговорам по Украине. Конфликт на юго-востоке страны — вопрос не украинский и даже не европейский, добавил он.

Он рассказал, что Киев уже ведет консультации об участии Вашингтона в переговорном процессе по конфликту в регионе, но пока не в публичной плоскости.

Накануне в российском МИДе предостерегли Украину от попыток эскалации и реализации силового сценария в Донбассе. Москва призвала Киев не выдумывать новые договоренности и документы по урегулированию ситуации и выполнить Минские соглашения.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота.