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Пушков оценил заявление Кравчука о широкомасштабном конфликте в Донбассе

14 марта 2021, 13:35  •  139 • Политика
Широкомасштабный конфликт на юго-востоке Украины «сам по себе» возникнуть не может. Об этом 14 марта в своем Telegram-канале заявил российский сенатор Алексей Пушков.
Так политик оценил заявление главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и экс-президента Украины Леонида Кравчука о возможном начале на востоке страны полномасштабного военного конфликта.
«А откуда возьмется широкомасштабный конфликт, если не из Киева?» — задался вопросом Пушков. По его мнению, возможное участие США в переговорах нужно для игры на стороне Киева.
Он напомнил, что у Вашингтона уже был спецпредставитель по вопросу конфликта на востоке Украины, но он не посетил неподконтрольные официальному Киеву регионы.
«США ничем не способны помочь решению конфликта — они способны только разогреть его. Поэтому их надо держать в стороне от всех переговоров», — заключил сенатор.
Накануне Кравчук заявил, что выступает за привлечение США к переговорам по Украине. Конфликт на юго-востоке страны — вопрос не украинский и даже не европейский, добавил он.
Он рассказал, что Киев уже ведет консультации об участии Вашингтона в переговорном процессе по конфликту в регионе, но пока не в публичной плоскости.
Накануне в российском МИДе предостерегли Украину от попыток эскалации и реализации силового сценария в Донбассе. Москва призвала Киев не выдумывать новые договоренности и документы по урегулированию ситуации и выполнить Минские соглашения.
Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота.

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