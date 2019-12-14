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Пушков оценил заявление Киева о возможности введения миротворцев ООН в Донбасс
14 декабря 2019, 23:09 • 18 • Украина
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что украинская сторона не исключает возможности введения миротворцев ООН в Донбасс.
© REUTERS / Alexander Ermochenko
Соответствующий пост сенатор опубликовал на своей странице в Twitter.
Политик отметил, что без согласия России в Совете Безопасности ООН никто не сможет отправить миротворцев в Донбасс, поэтому Киеву стоит прекратить фантазировать на данную тему и сосредоточиться на отведении вооружённых сил от линии соприкосновения.
«В Париже это и не обсуждалось. От Киева ждут шагов к миру, а не фантазий», — указал он.
Ранее Пристайко заявил, что, если урегулирования конфликта в Донбассе не удастся достичь на базе Минских соглашений, Киев может обратиться в ООН с просьбой ввести в регион миротворцев.
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