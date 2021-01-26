Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Они потеряют все. За "восстание школьников" заплатят миллионы
В Киеве началась истерика из-за слов Пушилина: «Проект Новороссия не закрыт!»
Львовский профессор: Нам отомстят на выборах за украинизацию
Россия, помоги! Скандал в Евросоюзе обернулся хаосом
Главная / Политика

Пушков оценил заявление Белого дома о возможном разговоре Путина и Байдена

26 января 2021, 04:10  •  23 • Политика
Слова представителя Белого дома Джен Псаки о возможном телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена являются очевидным намеком, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
Ранее 25 января Псаки заявила, что пока планов проводить телефонный разговор президентов России и США нет, но глава Белого дома «снимает трубку, когда звонят».
По мнению Пушкова, таким образом пресс-секретарь американского лидера намекнула на то, что в Вашингтоне ждут первый шаг от Москвы.
«Но должен ли Путин первым звонить Байдену? Надо ли быть выше «условностей»? — задался он вопросом в своем Telegram-канале. По мнению Пушкова, и в Москве, и в Вашингтоне отдают отчет, что в политике нет условностей, а важно всё.
«Особенно с учетом того настроя, с которым Байден пришел в Белый дом. И с учетом того, что он уже наговорил о России как о «враге США», — напомнил сенатор.
Байден 20 января принял присягу и вступил в должность 46-го президента США. После этого российский посол в США Анатолий Антонов выразил надежду, что с приходом политика к власти начинается новая глава в развитии российско-американских отношений.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



23
Источник
Похожие новости
25 января 2021, 21:45
Детей выставили живым щитом. Волков скривился: "Ну а что такого?!"
25 января 2021, 23:35
Профессор раскрыла "западню" Навального: Во что могут вляпаться участники митингов?
25 января 2021, 23:35
Американцы оправдались за методичку к протестам: "Стандартная практика"
25 января 2021, 23:35
"Непедагогический подход, но...": Норкин о том, что надо было сделать с участниками протестов
25 января 2021, 23:35
Почему "скучно, девочки"? Путин преподал урок "расследователям", как искать "следы"
25 января 2021, 22:40
США планируют взять Россию в "кольцо анаконды"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 января 2021, 11:50
В Германии испугались последствий заморозки "Северного потока - 2"
23 января 2021, 20:15
Они потеряют все. За "восстание школьников" заплатят миллионы
23 января 2021, 01:55
"Это было предупреждением": "Симпсоны" опять напророчили будущее. Даже Собчак удивилась
22 января 2021, 13:05
Картинка с Путиным вывела из себя американского эксперта
21 января 2021, 21:30
Соавтор биографии Владимира Путина: "Я знаю, чей это дворец"
21 января 2021, 02:15
"Крепкий орешек": Британцы под впечатлением от видео с окунающимся в прорубь Путиным
23 января 2021, 00:05
"Пенсия в восемь раз выше": Откровения харьковчанина о Крыме дошли до Франции
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.