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Пушков оценил заявление Арестовича о возвращении Крыма за «пять минут»

10 октября 2021, 21:50  •  127 • Политика
Внештатный советник главы офиса украинского лидера Алексей Арестович пытается создать ощущение могущества Украины. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление Арестовича о возможности вернуть Крым за «пять минут».
Как отметил внештатный советник офиса президента Украины, страна даст России «возможность урегулировать конфликт», а также «решить проблему, сохранить в каком-то смысле лицо и уйти» из Крыма.
«Сей советник не более чем любитель мелкого троллинга, придворная птица-говорун, которая пытается создать ощущение украинского всемогущества, которого на деле нет», — указал Пушков.
По его словам, даже в случае Арестовича «должны быть пределы самонадеянной глупости». Однако их, как отметил сенатор, нет.
«В силу этого реагировать на всю эту ахинею нет никакого смысла», — написал Пушков в своем Telegram-канале в воскресенье, 10 октября.
Ранее в этот день пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что для Кремля не существует вопроса о принадлежности Крыма.
Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.
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