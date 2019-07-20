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Пушков оценил высказывание Омеляна по ситуации с указом Зеленского

20 июля 2019, 22:09  •  83 • Украина
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Twitter прокомментировал высказывание главы Министерства инфраструктуры Украины Владимира Омеляна по ситуации с указом главы государства Владимира Зеленского.
 
РИА Новости
 

«Если украинские министры называют указы президента Зеленского цирком, то что же должны думать за пределами Украины о его заявлениях и решениях?» — написал он.

При этом Пушков иронично отметил, что украинским официальным лицам стоило бы пояснить, к каким указам президента страны стоит относиться серьёзно, а к каким — нет.

Ранее Владимир Омелян назвал цирком указ о создании условий для развития и повышения качества автомобильных дорог, который подписал Владимир Зеленский.

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