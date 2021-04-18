Пушков оценил возможные последствия саммита Путина и Байдена

Саммит президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина может привести к непредсказуемым негативным последствиям. Такое мнение в воскресенье, 18 апреля, высказал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Он напомнил о нейтральных, успешных и неудачных встречах российских и американских лидеров. Среди «откровенно провальных» парламентарий выделил встречу первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева с президентом США Джоном Кеннеди. Пушков указал на то, что главы государств остались недовольны друг другом и не смогли найти общий язык, а вскоре за встречей последовал Карибский кризис.

«А ведь между двумя лидерами не было той изначальной напряженности, которую Байден со всей очевидностью испытывает к Путину. Нельзя исключить, что на будущем саммите <...> Байден попытается в заявленном им духе «новой жесткости» прочитать нотацию Путину, высказать ему свою сумму претензий и поговорить с позиции силы. У Байдена эти ноты проскальзывают уже сейчас», — отметил сенатор.

И хотя Пушков высказал уверенность в том, что Путин не поддастся на провокацию, парламентарий допустил, что саммит может ни к чему не привести или усилить сложившуюся напряженность.

«Байдену надо очень хорошо понимать, для чего он приглашает Путина на встречу и что он способен ему предложить. Иначе она может лишь проложить дорогу к новому варианту Карибского кризиса, на сей раз вокруг Украины», — резюмировал Пушков.

13 апреля между президентом РФ Владимиром Путиным и его американским коллегой Джо Байденом состоялся телефонный разговор. Отмечалось, что его инициатором выступил Вашингтон. Глава Белого дома подтвердил приверженность построению стабильных и предсказуемых отношений с Россией в соответствии с интересами США и предложил провести встречу на высшем уровне для обсуждения комплекса вопросов, которые стоят перед странами.

Тем не менее спустя несколько дней Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении Москвы. Ограничения затронули 32 юридических и физических лица из России. Также в Соединенных Штатах заявили о высылке 10 сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне.

После этого Москва ввела контрмеры в ответ на новые антироссийские санкции США. МИД России, в частности, объявил о высылке 10 американских дипломатов.

Как подчеркивала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, Байден не намерен «сдерживаться ни в словах, ни в действиях» в адрес Путина.