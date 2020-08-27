Пушков оценил возможность вхождения Белоруссии в состав России

Утверждения о возможном вхождении Белоруссии в состав России могут развернуть протесты в ненужное для Москвы русло. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале в среду, 26 августа.

По его словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко не пойдет на подобный шаг, так как это противоречит его убеждениям, о чем он ранее неоднократно высказывался.

Пушков считает, что белорусский лидер выступает за сохранение суверенитета страны, но надеется, что Москва будет помогать Минску, чтобы не потерять союзника.

По мнению парламентария, Лукашенко ждет, что в условиях возникшего кризиса Россия будет помогать республике еще активнее, поэтому идея объединения для главы Белоруссии совершенно не актуальна.

9 августа в республике прошли выборы президента, в которых, согласно официальным данным, победил действующий глава государства Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов. После этого люди, несогласные с итогами голосования, вышли на улицы, а некоторые предприятия, в том числе и крупнейшие производства страны, начали забастовку. Лукашенко, в свою очередь, поручил закрыть бастующие заводы.