Пушков оценил возможное назначение спецпосланника США по СП-2

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков посоветовал Германии даже не начинать переговоры со спецпосланником, которого планируют назначить США, по «Северному потоку – 2». Об этом сенатор написал 8 апреля в своем Telegram-канале.

«Именно для этого США и назначают спецпосланника — чтобы сорвать проект», — полагает политик.

По его мнению, переговоры о блокировке проекта обречены на провал. Поэтому сенатор посоветовал Берлину и вовсе их не начинать, ведь несостоявшиеся обсуждения лучше провалившихся, добавил он.

Накануне СМИ сообщили, что Белый дом обсуждает назначение спецпосланника США, который бы возглавил переговоры о прекращении строительства газопровода «Северный поток – 2».

Комментируя эти данные, глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что если целью спецпосланника Соединенных Штатов будет остановка реализации «Северного потока – 2», то переговоры ожидает провал. По его словам, должно обсуждаться снятие санкций.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что подобные спецпредставители по проекту, который не имеет никакого отношения к США, красноречиво говорят о вмешательстве Вашингтона во внутренние дела других стран.

Строительство СП-2 завершено на 95%. Компания — оператор проекта Nord Stream 2 AG отметила, что проложено уже 2339 км труб. Отмечалось, что в конце января 148 км газопровода оставались недостроенными, из них 120 км — в водах Дании и еще около 28 км — в водах Германии.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Его протяженность составит 2460 км. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.