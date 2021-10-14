Пушков оценил вопрос журналистки CNBC Путину о поставках газа в Европу

Российский сенатор Алексей Пушков 13 октября прокомментировал интервью сотрудницы телеканала CNBC с президентом России Владимиром Путиным о российских газовых поставках в Европу. Девушка выступала модератором диалога с российским лидером на «Российской энергетической неделе».

Журналистка адресовала Путину вопрос о том, как Россия может доказать ЕС свою надежность, если она не поставляет энергию по газопроводам.

Президент ответил, что ее слова об отсутствии поставок топлива в страны Европы не соответствуют действительности, так как на деле «Газпром» увеличил прокачку газа на 10%, а страна в целом — на 15%.

«Журналистка из CNBC, задававшая вопросы Путину на «Российской энергетической неделе», оказалась не готова к компетентному разговору с президентом России о российских газовых поставках в Европу, плохо понимает ситуацию на рынке и оперирует штампами. Ее вопросы выдают очень поверхностный подход и незнание темы», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что задачей журналистки было не выяснить позицию и понять логику собеседника, а «старательно задать так называемые острые вопросы, которые являются лишь отражением пропагандистских выпадов западной прессы».

«Профессионалы, выступившие после Путина, подтвердили его слова: в Европе сегодня меньше газа не из-за России, а из-за сокращения поставок СПГ в Европу из других источников (прежде всего из США), которые предпочитают продавать газ в Азию, прежде всего в Китай», — резюмировал сенатор.

13 октября Путин заявил, что существуют все предпосылки к тому, что Россия в 2021 году экспортирует рекордный объем газа на глобальный рынок.

7 октября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков указал на то, что Россия обладает потенциалом по увеличению поставок газа в Европу, всё зависит в том числе от запросов и контрактных обязательств.