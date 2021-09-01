Пушков оценил визит Зеленского в США на фоне войны в Афганистане: "Выглядит как провал"

Сенатор Алексей Пушков оценил визит президента Украины Владимира Зеленского в США.

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США на фоне завершения миссии в Афганистане и вывода войск "совсем затерялся", считает сенатор Алексей Пушков.

На фоне заявления Байдена об Афганистане и мировой медийной бури, вызванной бегством американцев от талибов*, совсем затерялся визит Зеленского в США. По сути дела, Белому дому сейчас не до Украины?

- написал сенатор в своём Telegram-канале.

Член Совета Федерации уверен, что "все дежурные слова будут сказаны, но в имиджевом плане поездка Зеленского стала жертвой "афганского синдрома" в США и выглядит как провал".

Ранее Пушков отметил, что в США после ухода из Вьетнама в 1975 году начался так называемый синдром Вьетнама. Теперь страна может погрузиться в "афганский синдром", для которого будет характерен "крах веры в военную мощь и эффективность действий США как (внутри страны), так и во всём мире".

Миссия США в Афганистане была бездарной и бессмысленной, отметил сенатор.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на переговорах с министром энергетики США Дженнифер Грэнхолм назвал русский газ "самым грязным".

* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.