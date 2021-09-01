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Пушков оценил визит Зеленского в США на фоне войны в Афганистане: "Выглядит как провал"
01 сентября 2021, 09:25 • 50 • Политика
Сенатор Алексей Пушков оценил визит президента Украины Владимира Зеленского в США.
Визит президента Украины Владимира Зеленского в США на фоне завершения миссии в Афганистане и вывода войск "совсем затерялся", считает сенатор Алексей Пушков.
- написал сенатор в своём Telegram-канале.
Член Совета Федерации уверен, что "все дежурные слова будут сказаны, но в имиджевом плане поездка Зеленского стала жертвой "афганского синдрома" в США и выглядит как провал".
Ранее Пушков отметил, что в США после ухода из Вьетнама в 1975 году начался так называемый синдром Вьетнама. Теперь страна может погрузиться в "афганский синдром", для которого будет характерен "крах веры в военную мощь и эффективность действий США как (внутри страны), так и во всём мире".
Миссия США в Афганистане была бездарной и бессмысленной, отметил сенатор.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский на переговорах с министром энергетики США Дженнифер Грэнхолм назвал русский газ "самым грязным".
* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.
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