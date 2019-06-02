Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Япония хочет продолжения войны? Токио отказался от идеи подписать мирный договор...
Пойти в политику, не став политиком
Худший из худших: F-35 возглавил рейтинг самых провальных вооружений США - Busin...
Познер оценил попадание в базу данных «Миротворца»
Главная / Политика

Пушков оценил угрозу переворота на Украине

02 июня 2019, 14:09  •  130 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал угрозу вице-премьера Украины Павла Розенко устроить переворот в случае отмены так называемого закона о госязыке.
Член Совфеда отметил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому угрозу несут не только радикалы, но «банальные чиновники» типа Розенко и спикера Верховной рады Андрея Парубия, пообещавшего его команде «горящую землю» под ногами.
«Вся эта шатия сильна лишь слабостью Зеленского. Либо он возьмет власть в свои руки, либо даст им собой помыкать. А там и импичмент организуют», — написал сенатор в Twitter.
Ранее Розенко не исключил повторения «майдана» в случае отмены закона «О функционировании украинского языка», принятого в апреле радой и утвержденного экс-президентом Петром Порошенко.
Документ подразумевает использование только украинского языка во всех сферах, чем, по мнению многих как украинских, так и зарубежных политиков, нарушает права нацменьшинств.
Зеленский пообещал тщательно изучить принятый нормативный акт.
31 мая на Украине изменили правила написания русских фамилий.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



130
Источник
Похожие новости
02 июня 2019, 10:54
"Россию могут лишить Олимпиады-2020": Западные СМИ раздувают новый допинговый скандал
02 июня 2019, 14:09
Пушков оценил угрозу переворота на Украине
02 июня 2019, 14:09
На Украине к 2023 году закроются все детдома: "Доктор Смерть" Супрун объявила о новой инициативе правительства
01 июня 2019, 15:24
Беглов рассказал о задачах своей кампании на выборах главы Петербурга
01 июня 2019, 15:24
Звездные войны: Американские санкции добрались до космической отрасли
02 июня 2019, 14:09
Соглашение о строительстве АЭС в Узбекистане подготовят к концу 2019 года
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 мая 2019, 05:24
"А в России за это платят": Немецкий полицейский решил применить "шоковую терапию" в отношении любителей снимать аварии
01 июня 2019, 15:24
Кедми в четырех пунктах описал тотальную войну против России: "Надвигается катастрофа!"
27 мая 2019, 05:24
"Доллар теперь ничем не обеспечен": План Москвы по "сливу" американской валюты оценил финансист из США
01 июня 2019, 15:24
Трамп вызывает Зеленского на ковер сразу после переговоров с Путиным - СМИ
28 мая 2019, 13:54
"Русские держали нас за дураков, и мы так себя и повели": В Великобритании признали свои ошибки в политике
29 мая 2019, 06:09
"Все стреляли, а этот не успел": В Сети высмеяли "крымские разоблачения" экс-начальника Генштаба Украины
30 мая 2019, 01:39
"Впервые в истории": На Украине официально признали правоту "российской пропаганды" о незаконности войны с Донбассом
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.