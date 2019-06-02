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Пушков оценил угрозу переворота на Украине
02 июня 2019, 14:09 • 130 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал угрозу вице-премьера Украины Павла Розенко устроить переворот в случае отмены так называемого закона о госязыке.
Член Совфеда отметил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому угрозу несут не только радикалы, но «банальные чиновники» типа Розенко и спикера Верховной рады Андрея Парубия, пообещавшего его команде «горящую землю» под ногами.
«Вся эта шатия сильна лишь слабостью Зеленского. Либо он возьмет власть в свои руки, либо даст им собой помыкать. А там и импичмент организуют», — написал сенатор в Twitter.
Ранее Розенко не исключил повторения «майдана» в случае отмены закона «О функционировании украинского языка», принятого в апреле радой и утвержденного экс-президентом Петром Порошенко.
Документ подразумевает использование только украинского языка во всех сферах, чем, по мнению многих как украинских, так и зарубежных политиков, нарушает права нацменьшинств.
Зеленский пообещал тщательно изучить принятый нормативный акт.
31 мая на Украине изменили правила написания русских фамилий.
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