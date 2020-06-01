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Пушков оценил удар по репутации США из-за массовых беспорядков

01 июня 2020, 09:55  •  66 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков в воскресенье, 31 мая, заявил, что беспорядки на фоне протестов из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда нанесли новый мощный репутационный удар по Соединенным Штатам.
«Ведущая демократия», где одних душат, других избивают, третьих арестовывают, в четвертых стреляют, а участники бунта всё поджигают и грабят, вызывает лишь отторжение», — написал сенатор в Twitter.
46-летний житель Миннеаполиса скончался 25 мая после того, как трое полицейских повалили его на асфальт и удерживали больше восьми минут. Один из полицейских, прижавший коленом шею Флойда во время задержания, был арестован по обвинению в убийстве по неосторожности.
В результате протесты против полицейского произвола вспыхнули в более чем 10 американских городах, они переросли в массовые беспорядки и столкновения с силовиками.
За время беспорядков правоохранители задержали более 1,3 тыс. человек в 16 американских городах. Кроме того, в Индианополисе, Филадельфии и Чикаго от действий демонстрантов пострадали полицейские.
Для урегулирования ситуации власти ряда штатов ввели комендантский час, запретив жителям находиться на улице в вечернее и ночное время.
Кроме того, президент США Дональд Трамп призвал губернаторов и мэров задействовать нацгвардию, «пока не стало слишком поздно».

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