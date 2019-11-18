Пушков оценил совет польского политика по возвращению Крыма Украине

Совет Киеву со стороны экс-главы МИД Польши Витольда Ващиковского о возвращении Крыма и Донбасса путем европейского курса и быстрого экономического роста лишен смысла. Такое мнение 18 ноября выразил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«С Крымом вопрос закрыт. Да и Украине потребуются долгие годы для такого рывка, если он вообще возможен. За это время Донбасс будет потерян», — написал сенатор в Twitter.

Ранее в интервью украинскому порталу European Truth бывший польский министр, евродепутат Витольд Ващиковский заявил, что Киеву необходимы экономические успехи, которые могут привлечь жителей Крыма и Донбасса, и что Россия «не будет такой сильной до конца света», поэтому ситуация может измениться в пользу Украины.

Крым вернулся в состав РФ в 2014 году по итогам референдума, на котором большинство жителей региона высказались за присоединение к России. Москва неоднократно отмечала, что вопрос принадлежности полуострова закрыт окончательно.

Вооруженный конфликт на Донбассе длится с момента госпереворота на Украине в 2014 году. Жители региона отказались признавать новые власти, и Киев начал военную операцию против них. При этом ответственность за ситуацию на юго-востоке украинские политики возлагают на РФ. Москва неоднократно отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев к прекращению военных действий.

16 ноября на Украине обнародовали шаги для «ментального возвращения» Донбасса.