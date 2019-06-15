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Пушков оценил слова Зеленского об инвестициях в Донбасс

15 июня 2019, 20:24  •  49 • Украина
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Twitter прокомментировал высказывание президента Украины Владимира Зеленского относительно привлечения инвестиций в инфраструктуру Донбасса.
 
© Нина Зотина РИА Новости
 

«Зеленский анонсировал поддержку малого и среднего бизнеса в Донбассе, а также иностранные инвестиции в его инфраструктуру. Слова, слова, слова...» — написал сенатор.

По мнению Пушкова, первым шагом Зеленского в ситуации вокруг Добнасса должно стать прекращение обстрелов региона.

«Для начала он должен прекратить обстрелы Донбасса, а не рисовать миражи инвестиций, которых в условиях войны в любом случае не будет», — заключил он.

Ранее Зеленский рассказал о ходе подготовки реформаторских законопроектов, способствующих развитию малого и среднего бизнеса в регионе. 

В свою очередь, бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы украинского лидера добиться мира в Донбассе.

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