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Пушков оценил слова Трампа об отсутствии причин для вражды с Россией

27 июля 2019, 07:09  •  75 • Политика
Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил заявление президента США Дональда Трампа об отсутствии причин для конфликта с Россией, заметив, что это никак не сказывается на политике его администрации. Об этом сенатор написал в своем Тwitter-аккаунте в субботу, 27 июля.
«Всякий раз, когда надо выбрать позицию по России, она [администрация] выбирает наихудшую», — отметил Пушков.
Сенатор оценил это положение Трампа как парадокс.
Ранее 27 июля сообщалось, что Трамп не видит причин для вражды с Россией, а на отношениях с Москвой сказалось расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о том, что РФ якобы вмешивалась в выборы в США в 2016 году.

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