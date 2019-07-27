|
Пушков оценил слова Трампа об отсутствии причин для вражды с Россией
27 июля 2019, 07:09 • 75 • Политика
Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил заявление президента США Дональда Трампа об отсутствии причин для конфликта с Россией, заметив, что это никак не сказывается на политике его администрации. Об этом сенатор написал в своем Тwitter-аккаунте в субботу, 27 июля.
«Всякий раз, когда надо выбрать позицию по России, она [администрация] выбирает наихудшую», — отметил Пушков.
Сенатор оценил это положение Трампа как парадокс.
Ранее 27 июля сообщалось, что Трамп не видит причин для вражды с Россией, а на отношениях с Москвой сказалось расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о том, что РФ якобы вмешивалась в выборы в США в 2016 году.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
75
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
24 июля 2019, 17:24
|
22 июля 2019, 06:54
|
22 июля 2019, 10:09
|
25 июля 2019, 15:54
|
22 июля 2019, 13:09
|
24 июля 2019, 01:09
|
24 июля 2019, 07:39