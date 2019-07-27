Пушков оценил слова Трампа об отсутствии причин для вражды с Россией

Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил заявление президента США Дональда Трампа об отсутствии причин для конфликта с Россией, заметив, что это никак не сказывается на политике его администрации. Об этом сенатор написал в своем Тwitter-аккаунте в субботу, 27 июля.

«Всякий раз, когда надо выбрать позицию по России, она [администрация] выбирает наихудшую», — отметил Пушков.

Сенатор оценил это положение Трампа как парадокс.

Ранее 27 июля сообщалось, что Трамп не видит причин для вражды с Россией, а на отношениях с Москвой сказалось расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о том, что РФ якобы вмешивалась в выборы в США в 2016 году.