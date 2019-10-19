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Пушков оценил слова Савченко о «вранье Порошенко»

19 октября 2019, 18:54  •  51 • Украина
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова экс-депутата Рады Надежды Савченко о том, что бывший украинский президент Пётр Порошенко «врал» о выполнении Минских соглашений.
 
© Globallookpress.com
 

«Савченко подтвердила: Порошенко врал насчёт выполнения Киевом Минских соглашений. Ранее Коломойский заявил, что Порошенко врал о керченском инциденте — «русские там были ни при чём», это была его провокация. И всякий раз, когда он врал, США и их союзники поддерживали это враньё», — написал Пушков в Twitter.

Савченко подтвердила: Порошенко врал насчёт выполнения Киевом Минских соглашений. Ранее Коломойский заявил, что Порошенко врал о керченском инциденте - «русские там были ни при чем», это была его провокация. И всякий раз, когда он врал, США и их союзники поддерживали это враньё.

— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) October 19, 2019

Ранее Савченко обвинила Порошенко в том, что он «врал» о выполнении Киевом Минских соглашений, которые позволили бы разрешить конфликт в Донбассе.

При этом, по её словам, нынешний президент Украины Владимир Зеленский «просто начал искать механизмы, как их выполнить».

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