Пушков оценил слова Салливана о желании улучшить отношения с Россией

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков дал оценку курсу новой политики посла США в России Джона Салливана, который по поручению американского президента Дональда Трампа будет работать над улучшением отношений с Москвой.

«Новый посол США в Москве Салливан назвал улучшение отношений с Россией своей приоритетной задачей. Что же, для начала он мог бы предложить Вашингтону отказаться от санкций в отношении «Северного потока – 2». Это было бы хорошим тестом. Слова звучат дешево, если не подкреплены действиями», — написал Пушков 9 февраля в Twitter.

8 февраля посол США заявил, что отношения Москвы и Вашингтона достигли низшей точки с момента окончания холодной войны. Он подчеркнул, что цель его работы — сделать всё возможное, чтобы улучшить отношения между Москвой и Вашингтоном. Именно такую задачу поставил перед ним Трамп.

16 января Джон Салливан прибыл для работы в Москву. Госсекретарь США Майк Помпео привел его к присяге 23 декабря. Ранее дипломат отмечал, что надеется на укрепление отношений двух стран.

Новый американский посол в России сменил на посту Джона Хантсмана, который покинул пост в октябре 2019 года. В настоящее время Хантсман баллотируется в губернаторы штата Юта. До прибытия в Москву Салливан работал заместителем госсекретаря США.