|
Пушков оценил слова Кравчука о способе остановить «агрессию» России
30 мая 2020, 02:55 • 32 • Политика
Заявление первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что единственным способом остановки «агрессивных» действий России станет создание международной коалиции, несбыточно. Таким мнением 29 мая поделился российский сенатор Алексей Пушков.
«Кравчук опять о несбыточном: мечтает о «жесткой единой коалиции в поддержку Украины», — написал Пушков на своей странице в Twitter. По его словам, в подобное объединение пойдут только Польша и прибалтийские республики.
По мнению сенатора, новые меры в поддержку Украины не нужны ни Франции, ни Германии, ни Италии, ни Австрии. Украина неинтересна европейцам, чтобы идти на что-то большее, чем они уже сделали.
Ранее в этот день Кравчук заявил, что в отношении России необходимо ввести «полные финансово-экономические санкции» и дипломатическую изоляцию в ответ на якобы ее «агрессивные дела» в мире. При этом в ситуации, когда Европа вводит санкции и принимает участие в «Северном потоке — 2», президент России Владимир Путин, по мнению Кравчука, «действует так, как считает возможным».
Подпишитесь на нас
Загрузка...
32
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
28 мая 2020, 22:55
|
23 мая 2020, 05:55
|
25 мая 2020, 23:55
|
28 мая 2020, 09:55
|
26 мая 2020, 16:55
|
23 мая 2020, 08:55
|
24 мая 2020, 19:55