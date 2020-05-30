Пушков оценил слова Кравчука о способе остановить «агрессию» России

Заявление первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что единственным способом остановки «агрессивных» действий России станет создание международной коалиции, несбыточно. Таким мнением 29 мая поделился российский сенатор Алексей Пушков.

«Кравчук опять о несбыточном: мечтает о «жесткой единой коалиции в поддержку Украины», — написал Пушков на своей странице в Twitter. По его словам, в подобное объединение пойдут только Польша и прибалтийские республики.

По мнению сенатора, новые меры в поддержку Украины не нужны ни Франции, ни Германии, ни Италии, ни Австрии. Украина неинтересна европейцам, чтобы идти на что-то большее, чем они уже сделали.

Ранее в этот день Кравчук заявил, что в отношении России необходимо ввести «полные финансово-экономические санкции» и дипломатическую изоляцию в ответ на якобы ее «агрессивные дела» в мире. При этом в ситуации, когда Европа вводит санкции и принимает участие в «Северном потоке — 2», президент России Владимир Путин, по мнению Кравчука, «действует так, как считает возможным».