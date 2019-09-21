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Пушков оценил слова Киева о тяжести антироссийских санкций для Запада
21 сентября 2019, 15:09 • 114 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что Западу сложно придерживаться санкций против Москвы.
Он отметил, что деградация санкций неизбежна и только Киев продолжает мечтать о «целостном механизме» ограничительных мер.
«Для ведущих стран Запада такая политика нереальна — вес и роль России слишком велики», — указал Пушков в Twitter.
17 сентября украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко выразил мнение, что западным странам становится сложно придерживаться антироссийских санкций. При этом ограничения, по его мнению, вынуждают Москву «двигаться в правильном направлении».
США и страны ЕС ввели санкции против Москвы в 2014 году на фоне начала внутриукраинского конфликта и присоединения Крыма к России. Ответственность за ухудшение ситуации на Украине западные страны возложили на РФ. При этом российская сторона неоднократно отмечала, что не имеет отношения к внутренним проблемам соседнего государства и выступает за скорейшее разрешение ситуации.
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