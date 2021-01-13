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Пушков оценил слова главы МИД Украины о российской вакцине

13 января 2021, 02:40  •  31 • Политика
Идеология министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы — это демагогия, заявил во вторник, 12 января, сенатор Алексей Пушков.
«Вся идеология Кулебы — это демагогия», — написал он в своем Telegram-канале.
Таким образом Пушков прокомментировал заявление украинского дипломата о российской вакцине от коронавируса «Спутник V». Ранее во вторник в эфире украинского телеканала «1+1» Кулебе задали вопрос: использовала бы Украина российскую вакцину от коронавируса, если бы ее эффективность была доказана и она была бы дешевле?
«Как член правительства я бы выступал против такого решения, потому что Россия не беспокоится о здоровье украинцев, она заботится о навязывании своих пропагандистских штампов и идеологии путем поставки вакцины», — заявил министр.
В конце декабря президент Украины Владимир Зеленский отказался от «Спутника V», признав, что ему трудно объяснить украинцам, почему страна не хочет закупать российский препарат. В октябре украинский лидер заявлял, что страна получит «настоящую» вакцину от коронавируса из Евросоюза.
9 января министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в стране в настоящий момент не рассматривается применение российской вакцины от коронавируса. По словам чиновника, Киев уже заключил договор по поставке вакцины китайской фармкомпании Sinovac Biotech.
Политики и общественные деятели неоднократно призывали Киев закупить российскую вакцину от коронавируса, так как она показала высокую эффективность и безопасность.

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