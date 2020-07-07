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Пушков оценил слова главкома ВМС Украины о войне с Россией

07 июля 2020, 09:00  •  167 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков назвал риторической провокацией заявление главкома ВМС Украины Алексея Неижпапы о подготовке к полномасштабной конфронтации с Россией.
По словам сенатора, воспринимать слова украинского адмирала всерьез не стоит.
«Это риторическая провокация. Цель — поддержание высокого градуса напряженности между Украиной и Россией», — написал 6 июля Пушков в Twitter.
Он отметил, что как такового военного флота у Украины нет, а Неижпапа командует лишь старыми катерами, однако «побахвалиться хочется».
В начале июля Неижпапа рассказал, что Украина готовится к военной конфронтации с Россией, а также объявил о планах разместить в Черном море комплексы с новыми ракетами «Нептун». Кроме того, адмирал пообещал не дать России «разгуляться» в Азовском море.
Слова украинского главкома в РФ назвали провокацией. При этом командующий Объединенных сил ВС Украины, генерал-лейтенант Сергей Наев также не согласился с оценками коллеги, отметив, что войны с Россией не намечается.

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