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Пушков оценил слова Байдена о предстоящей встрече с Путиным
31 мая 2021, 03:30 • 94 • Политика
Москве есть что предъявить Вашингтону, если президент США Джо Байден захочет обсудить с российским лидером Владимиром Путиным соблюдение прав человека в РФ. Об этом 30 мая в своем Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков.
«В Женеве явно не будет легкого диалога. Байден опять делает жесткие заявления в адрес Путина», — заявил он.
Как подчеркнул Пушков, российской стороне есть чем ответить Соединенным Штатам.
«Для начала — потребовать от Байдена прекратить преследование Джулиана Ассанжа и отказаться от требования о его выдаче США», — добавил сенатор.
Ранее в субботу Байден заявил, что собирается поднять тему нарушения прав человека на встрече с российским лидером, которая пройдет в Швейцарии. По словам американского президента, он заявит Путину, что США «не будут бездействовать, не будут давать возможность нарушать права человека».
Встреча президентов России и США состоится 16 июня в Женеве. Это будет первая личная встреча лидеров двух государств с момента вступления Байдена в должность. Поездка в Женеву станет первым зарубежным визитом президента РФ с января 2020 года.
25 мая вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев сообщил, что Путин и Байден нацелены провести результативные переговоры и восстановить диалоговые форматы между государствами.
На встрече среди тем будут рассмотрены перспективы отношений между Россией и США, стратегическая стабильность, борьба с пандемией коронавирусной инфекции и урегулирование региональных конфликтов.
26 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Кремль не ожидает полного решения всех разногласий и перезагрузки в отношениях России и США после первой встречи двух лидеров.
Байден предложил Путину провести саммит во время телефонного разговора 13 апреля. Несколько государств сразу же выразили готовность предоставить свою площадку для переговоров.
В 2019 году Вашингтон предъявил основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу обвинения по 18 пунктам, в том числе в нарушении закона о шпионаже и сговоре с целью взлома правительственного компьютера. Ему грозит 175 лет лишения свободы. В настоящее время журналист находится в лондонской тюрьме, куда его доставили после того, как его выдало властям посольство Эквадора. Там он скрывался с 2012 года.
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