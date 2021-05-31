Пушков оценил слова Байдена о предстоящей встрече с Путиным

Москве есть что предъявить Вашингтону, если президент США Джо Байден захочет обсудить с российским лидером Владимиром Путиным соблюдение прав человека в РФ. Об этом 30 мая в своем Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков.

«В Женеве явно не будет легкого диалога. Байден опять делает жесткие заявления в адрес Путина», — заявил он.

Как подчеркнул Пушков, российской стороне есть чем ответить Соединенным Штатам.

«Для начала — потребовать от Байдена прекратить преследование Джулиана Ассанжа и отказаться от требования о его выдаче США», — добавил сенатор.

Ранее в субботу Байден заявил, что собирается поднять тему нарушения прав человека на встрече с российским лидером, которая пройдет в Швейцарии. По словам американского президента, он заявит Путину, что США «не будут бездействовать, не будут давать возможность нарушать права человека».

Встреча президентов России и США состоится 16 июня в Женеве. Это будет первая личная встреча лидеров двух государств с момента вступления Байдена в должность. Поездка в Женеву станет первым зарубежным визитом президента РФ с января 2020 года.

25 мая вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев сообщил, что Путин и Байден нацелены провести результативные переговоры и восстановить диалоговые форматы между государствами.

На встрече среди тем будут рассмотрены перспективы отношений между Россией и США, стратегическая стабильность, борьба с пандемией коронавирусной инфекции и урегулирование региональных конфликтов.

26 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Кремль не ожидает полного решения всех разногласий и перезагрузки в отношениях России и США после первой встречи двух лидеров.

Байден предложил Путину провести саммит во время телефонного разговора 13 апреля. Несколько государств сразу же выразили готовность предоставить свою площадку для переговоров.

В 2019 году Вашингтон предъявил основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу обвинения по 18 пунктам, в том числе в нарушении закона о шпионаже и сговоре с целью взлома правительственного компьютера. Ему грозит 175 лет лишения свободы. В настоящее время журналист находится в лондонской тюрьме, куда его доставили после того, как его выдало властям посольство Эквадора. Там он скрывался с 2012 года.