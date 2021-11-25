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Пушков оценил слова Азарова о «золотом» сале на Украине

25 ноября 2021, 06:30  •  146 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков назвал цены на сало на Украине безумными, а возможный ввоз на украинскую территорию этого продукта с Аргентины — тотальной деградацией. Соответствующее заявление в четверг, 25 ноября, он сделал в ответ на публикацию бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова в Twitter.
«Приехали, в общем... Тотальная деградация Украины под лозунгом «вперед, в Европу!» — написал Пушков.
Днем ранее в своем Twitter украинский экс-премьер-министр удивился тому, что килограмм сала стоит 500 гривен (около 1,4 тыс. рублей). Он указал, что самая низкая стоимость продукта на сегодняшний день составляет 200 гривен. Сало продается по и 300, и 350 гривен, что, по словам Азарова, впечатляет.
«Это уже не сало, а какое-то «золото.<...> Вот вам и так называемые реформы, — отметил бывший премьер.
24 ноября стало известно о том, что на Украине цена на сало установила абсолютный рекорд — 500 гривен. При этом, по информации «РИА Новости», такая ситуация сложилась из-за того, что фермеры отказываются разводить свиней сальных пород из-за слишком высоких затрат.
По данным Ассоциации животноводов Украины, корма белковой и зерновой группы подорожали на 20–40%.
Ранее, 5 сентября, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что президент страны Владимир Зеленский не понял за 2,5 года у власти, как управлять страной. В частности, пего словам, в страну «сало стали завозить».
18 июня эксперт по свиноводству Ассоциации животноводов Украины Ольга Махно предупредила о возможном дефиците сала в стране, а также рассказала о нерентабельности выращивания свиней на Украине, которая обусловлена ростом цен на кормовую составляющую: так, с начала 2019 года стоимость кормов для животных возросла на 20–40% и продолжает стабильно увеличиваться по сей день.
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