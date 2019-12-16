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Пушков оценил шутку Зеленского про газопровод

16 декабря 2019, 14:24  •  144 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал ответ президента Украины Владимира Зеленского на слова российского лидера Владимира Путина о газе.
Во время саммита «нормандской четверки» в Париже Путин прокомментировал возможность прямых поставок газа Украине словами «А у нас в квартире газ. А у вас?». При этом президент отметил готовность Москвы предоставить Киеву скидку на голубое топливо.
12 декабря в эфире телеканала «1+1» Зеленский ответил на фразу российского лидера: «А у нас газопровод, вот».
Пушков в свою очередь напомнил, что в вопросе газа стратегически позиции России сильнее.
«Да, у Украины есть газопровод, но без нашего газа он быстро превратится в никому не нужную старую трубу. Украине жизненно важно сохранить газовый транзит», — написал сенатор 16 декабря в Twitter.
13 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова продолжила шуточный диалог президентов России и Украины в духе стихотворения Сергея Михалкова «А у нас в квартире газ».

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