|
Пушков оценил шутку Зеленского о превосходстве над Порошенко
05 июня 2019, 00:39 • 28 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков оценил заявление нового президента Украины Владимира Зеленского о том, что он лучше своего предшественника Петра Порошенко.
По мнению парламентария, теперь хорошо бы убедиться в этом «на деле», а не только услышать на словах.
«Иначе получится, как в известном анекдоте: «Я лучше, чем Порошенко! — Чем лучше? — Чем Порошенко». И не более того», — написал Пушков в своем Twitter во вторник, 4 июня.
Зеленский пошутил по поводу Порошенко на встрече с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером во время своего первого визита в Брюссель ранее в этот же день. На вопрос журналистов, скучает ли Юнкер по бывшему лидеру Украины, тот ответил, что у него есть «новый друг». Зеленский в ответ сказал: «Я лучше, новый лучше старого».
Подпишитесь на нас
Загрузка...
28
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
02 июня 2019, 10:54
|
31 мая 2019, 06:54
|
02 июня 2019, 20:39
|
04 июня 2019, 05:09
|
31 мая 2019, 06:54
|
03 июня 2019, 01:24
|
03 июня 2019, 12:54