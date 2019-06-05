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Пушков оценил шутку Зеленского о превосходстве над Порошенко

05 июня 2019, 00:39  •  28 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков оценил заявление нового президента Украины Владимира Зеленского о том, что он лучше своего предшественника Петра Порошенко.
По мнению парламентария, теперь хорошо бы убедиться в этом «на деле», а не только услышать на словах.
«Иначе получится, как в известном анекдоте: «Я лучше, чем Порошенко! — Чем лучше? — Чем Порошенко». И не более того», — написал Пушков в своем Twitter во вторник, 4 июня.
Зеленский пошутил по поводу Порошенко на встрече с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером во время своего первого визита в Брюссель ранее в этот же день. На вопрос журналистов, скучает ли Юнкер по бывшему лидеру Украины, тот ответил, что у него есть «новый друг». Зеленский в ответ сказал: «Я лучше, новый лучше старого».

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