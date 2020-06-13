|
Пушков оценил решение не приглашать Зеленского на парад Победы
13 июня 2020, 04:00 • 8 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков не увидел ни одного основания приглашать на парад Победы в Москве президента Украины Владимира Зеленского.
Сенатор подчеркнул, что, напротив, были все основания не звать украинского лидера.
«Более того: приглашение было бы на 100% отклонено, но стало бы объектом пропагандистских манипуляций и дало бы шанс Зеленскому показать отсутствующий у него политический вес», — написал 11 июня Пушков в Twitter.
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва не направляла Зеленскому приглашение на парад по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Он отметил, что Украина уже не является членом СНГ и не выражала желания поучаствовать в праздничных мероприятиях.
Песков указал, что свой приезд в Москву 24 июня подтвердили уже 12 глав государств, среди которых президенты Сербии, Хорватии, Молдавии. Также прибудет белорусский лидер Александр Лукашенко.
Традиционный парад в День Победы, 9 мая, был перенесен из-за пандемии коронавируса. Позднее президент РФ Владимир Путин принял решение о проведении парада Победы 24 июня. Российский лидер указал, что эпидемиологическая обстановка в стране начала стабилизироваться.
29 февраля глава украинского МИДа Вадим Пристайко заявил, что Киев не намерен праздновать День Победы 9 мая, так как европейские страны и Украина в том числе «через 75 лет готовы понять, почему произошла эта трагедия, и готовы друг друга простить».
Подпишитесь на нас
Загрузка...
8
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
07 июня 2020, 01:00
|
12 июня 2020, 15:25
|
10 июня 2020, 03:00
|
10 июня 2020, 07:00
|
11 июня 2020, 12:25
|
08 июня 2020, 21:00
|
09 июня 2020, 12:00