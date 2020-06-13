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Пушков оценил решение не приглашать Зеленского на парад Победы

13 июня 2020, 04:00  •  8 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков не увидел ни одного основания приглашать на парад Победы в Москве президента Украины Владимира Зеленского.
Сенатор подчеркнул, что, напротив, были все основания не звать украинского лидера.
«Более того: приглашение было бы на 100% отклонено, но стало бы объектом пропагандистских манипуляций и дало бы шанс Зеленскому показать отсутствующий у него политический вес», — написал 11 июня Пушков в Twitter.
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва не направляла Зеленскому приглашение на парад по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Он отметил, что Украина уже не является членом СНГ и не выражала желания поучаствовать в праздничных мероприятиях.
Песков указал, что свой приезд в Москву 24 июня подтвердили уже 12 глав государств, среди которых президенты Сербии, Хорватии, Молдавии. Также прибудет белорусский лидер Александр Лукашенко.
Традиционный парад в День Победы, 9 мая, был перенесен из-за пандемии коронавируса. Позднее президент РФ Владимир Путин принял решение о проведении парада Победы 24 июня. Российский лидер указал, что эпидемиологическая обстановка в стране начала стабилизироваться.
29 февраля глава украинского МИДа Вадим Пристайко заявил, что Киев не намерен праздновать День Победы 9 мая, так как европейские страны и Украина в том числе «через 75 лет готовы понять, почему произошла эта трагедия, и готовы друг друга простить».

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