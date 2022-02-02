Пушков оценил рекордный показатель госдолга США

Российский сенатор Алексей Пушков в среду, 2 февраля, назвал американскую экономику пирамидой, которая является одной из главных причин яростной борьбы США за сохранение своей мировой гегемонии.

Таким образом он прокомментировал информацию о том, что государственный долг США впервые превысил $30 трлн и составил $30,012 трлн. В свою очередь газета The New York Times уточнила, что данный показатель достигнут на несколько лет раньше, чем рассчитывали американские экономисты, из-за пандемии коронавируса.

«Когда-то эта пирамида рухнет и потащит за собой всю мировую финансовую систему. Сохранение этой пирамиды, без чего экономика США обратится в развалины, и является одной из главных причин яростной борьбы США за сохранение своей мировой гегемонии», — написал Пушков в Telegram.

Ранее, 16 декабря 2021 года, президент США Джо Байден подписал закон об увеличении предела государственного долга. Таким образом, он увеличился на $2,5 трлн и составил $31,4 трлн. Увеличение потолка госдолга до этого поддержала палата представителей конгресса США.