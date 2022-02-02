Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Теперь страшно по-настоящему": Беспрецедентное решение "Энергоат...
Русские довели Канаду до протестов? Ведущая не выдержала в прямом эфире
Пришло время разменять донбасский козырь: Россия и НАТО в шаге от исторического ...
В Пентагоне отменят отпуска. Россия нащупала способ сделать США шёлковыми
Главная / Политика

Пушков оценил рекордный показатель госдолга США

02 февраля 2022, 15:05  •  47 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков в среду, 2 февраля, назвал американскую экономику пирамидой, которая является одной из главных причин яростной борьбы США за сохранение своей мировой гегемонии.
Таким образом он прокомментировал информацию о том, что государственный долг США впервые превысил $30 трлн и составил $30,012 трлн. В свою очередь газета The New York Times уточнила, что данный показатель достигнут на несколько лет раньше, чем рассчитывали американские экономисты, из-за пандемии коронавируса.
«Когда-то эта пирамида рухнет и потащит за собой всю мировую финансовую систему. Сохранение этой пирамиды, без чего экономика США обратится в развалины, и является одной из главных причин яростной борьбы США за сохранение своей мировой гегемонии», — написал Пушков в Telegram.
Ранее, 16 декабря 2021 года, президент США Джо Байден подписал закон об увеличении предела государственного долга. Таким образом, он увеличился на $2,5 трлн и составил $31,4 трлн. Увеличение потолка госдолга до этого поддержала палата представителей конгресса США.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


47
Источник
Похожие новости
02 февраля 2022, 05:10
Киев может решиться на отчаянный шаг: Политолог указал на удар, от которого невозможно оправиться
02 февраля 2022, 09:15
Прямым текстом: Посол России без обиняков ответил на хамство Псаки
02 февраля 2022, 01:40
В Совбезе ООН устроили провокацию. Небензя дал пояснения после "острейшей перепалки"
02 февраля 2022, 06:55
Какое действие ВСУ приведёт к полному разрыву Минских соглашений: Эксперты назвали "казус белли"
02 февраля 2022, 01:40
Русские ответили на "плохую шутку Сороса"
02 февраля 2022, 09:15
"Европа, ты одурела!": Косачев одним скриншотом оценил встречу Зеленского и Джонсона
Новости партнеров
 
Выбор дня
02 февраля 2022, 05:10
Киев может решиться на отчаянный шаг: Политолог указал на удар, от которого невозможн...
02 февраля 2022, 09:15
Прямым текстом: Посол России без обиняков ответил на хамство Псаки
02 февраля 2022, 05:45
Партизаны движения «Вольный город Одесса» сожгли в Киеве авто лидера неонацистской гр...
02 февраля 2022, 01:40
В Совбезе ООН устроили провокацию. Небензя дал пояснения после "острейшей перепа...
02 февраля 2022, 06:55
Какое действие ВСУ приведёт к полному разрыву Минских соглашений: Эксперты назвали &q...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 февраля 2022, 05:10
Киев может решиться на отчаянный шаг: Политолог указал на удар, от которого невозможно оправиться
27 января 2022, 20:15
На Украине захотели "подарить" США регионы России: Конфуз депутата от партии Зеленского
30 января 2022, 13:00
Кто возглавит постмайданную Украину?
27 января 2022, 01:00
Россия запросила заседание Совбеза ООН. Зампостпреда Полянский: "Мы глубоко обеспокоены"
31 января 2022, 13:30
"Все, кто за Россию, валите": План Киева по захвату Донбасса раскрыл политолог
02 февраля 2022, 09:15
Прямым текстом: Посол России без обиняков ответил на хамство Псаки
29 января 2022, 19:30
России дали две недели. Дальше – война?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.