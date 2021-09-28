Пушков оценил реакцию Украины на газовый контракт РФ и Венгрии

Киев добьется того, что и другие страны будут пытаться обойти Украину как «непредсказуемого и агрессивного нахлебника». Так 28 сентября российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал реакцию страны на газовый контракт России и Венгрии.

«Еврокомиссия призвала Венгрию оценить влияние газового контракта с Россией на энергобезопасность ЕС, но не Украины, поскольку она членом ЕС не является», — написал он в своем Telegram-канале.

Он отметил, что ЕС не может предписать Венгрии заботиться об интересах Украины и ее бюджете, а «может лишь действовать окольными методами».

«Что же касается угроз Киева перекрыть Венгрии поставки газа через территорию Украины, то это угрозы с негодными средствами: Украина всего лишь транзитная страна, она обязана обеспечивать поставки, куда ей скажет поставщик, за это ей деньги и платят», — добавил Пушков.

«Газпром» и Венгрия подписали контракт сроком на 15 лет накануне. Документ предполагает поставку 4,5 млрд куб. м газа ежегодно. Соглашение также предусматривает возможность изменения условий через 10 лет.

Договор спровоцировал резкую реакцию Киева. Генеральный директор компании «Оператор ГТС Украина» Сергей Макогон заявил, что «Газпром» якобы стремится к техническому превосходству над Украиной.

Кроме того, в Киеве выражали намерение обратиться в Европейскую комиссию (ЕК) о предоставлении оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики. При этом в ЕК 28 сентября заявили, что власти Венгрии должны оценить влияние контракта с Россией на безопасность энергоснабжения и показать Еврокомиссии полученные выводы.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто указал 27 сентября, что реакция Украины на соглашение является вмешательством во внутренние дела страны. В МИД Венгрии вызвали посла Украины из-за реакции Киева на данную сделку. Украинское внешнеполитическое ведомство поступило аналогичным образом.

В самом «Газпроме» отреагировали на вопрос «Известий» относительно заявления Киева, отметив, что запрос находится на рассмотрении руководства.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 28 сентября подчеркнул, что новый газовый контракт между Венгрией и «Газпромом» не нарушает чьи-либо права или нормы международной торговли. Он указал, что вряд ли какая-либо страна, в том числе Украина, вправе вмешиваться в этот аспект российско-венгерских отношений.