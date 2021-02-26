Пушков оценил "смертельную выходку" США в Сирии словами Байдена

Сенатор Алексей Пушков оценил очередную "смертельную выходку" США в Сирии, итогом которой стала гибель сразу 17 человек. Комментируя недавние события, он припомнил слова президента США Джо Байдена.

Напомним, серия мощных ударов была нанесена американскими силами по проиранскому ополчению в ответ на обстрел своих сил. Об этом сообщил представитель Пентагона Джон Кёрби. По его словам, операция была проведена по приказу президента США Джо Байдена.

При этом в МИД России поспорили с руководителем Пентагона после американского удара по Сирии. Там заметили, что нужно ещё разбираться, по кому на самом деле били американские солдаты. До этого глава Пентагона уверенно заявил, что "знает, по кому ударили".

Комментируя случившееся, Пушков напомнил фразу Байдена: "Америка возвращается".

"Возвращается, как привыкла, через военные удары и через трупы", - написал он в своём Telegram-канале, отметив, что это и есть "американское лидерство".

"Ничего нового. На другое лидерство США не способны", - добавил Пушков.