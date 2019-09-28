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Пушков оценил прозвучавшие в бундестаге призывы ослабить санкции против России

28 сентября 2019, 22:39  •  34 • Политика
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков прокомментировал заявления о смягчении антироссийских санкций, прозвучавшие в бундестаге. По его мнению, такие призывы в Европе будут звучать всё чаще.
«В бундестаге ФРГ депутаты сразу от четырех партий призвали к ослаблению санкций. Держится только (канцлер Германии Ангела. — Ред.) Меркель с ее ХДС. Такие призывы будут звучать в Европе всё чаще. Растущее несогласие с этой бессмысленной политикой будет размывать механизм санкций», — написал Пушков в Twitter в субботу, 28 сентября.
По мнению сенатора, всё это можно назвать «неважными новостями» для президента Украины Владимира Зеленского, который 13 сентября обратился к западным партнерам с просьбой не ослаблять санкционное давление на Россию.
Ранее 28 сентября сообщалось, что представители четырех политических партий в немецком парламенте призвали смягчить антироссийские санкции. Обсуждение этого вопроса прошло на конференции «Пять лет санкций против России — как выйти из взаимной блокады?».
17 сентября глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Западу становится сложно придерживаться антироссийских санкций.
ЕС и США ввели ограничения в отношении Москвы после украинского госпереворота и воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. Под санкции попали отдельные физические лица, компании и даже целые сектора российской экономики.

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