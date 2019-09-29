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Пушков оценил призывы к публикации стенограмм разговоров Зеленского с Путиным

29 сентября 2019, 21:24  •  44 • Политика
Глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал призывы к властям Украины опубликовать стенограммы телефонных разговоров президента страны Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным.
«На Украине решили, как всегда, перенять американский опыт публикации стенограмм закрытых переговоров и требуют от Зеленского опубликовать текст его переговоров с Путиным. Думаю, он этого не сделает, иначе станет заложником националистов, популистов и прочей невменяемой публики», — написал Пушков в Twitter в воскресенье, 29 сентября.
Ранее в воскресенье сообщалось о появлении на официальном сайте президента Украины петиций, авторы которых потребовали обнародовать расшифровки переговоров Зеленского. Автор одной из них заявил, что Зеленский — «президент Украины, а не частное лицо», поэтому его телефонные беседы с лидерами других стран «не могут быть личными разговорами».
25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму переговоров президента США Дональда Трампа с Зеленским. Трамп поручил сделать это, чтобы опровергнуть обвинения в давлении на украинского лидера после того, как американские СМИ сообщили, что глава Белого дома просил Зеленского в обмен на финансовую помощь оказать содействие в расследовании против своего главного конкурента на президентских выборах 2020 года Джо Байдена и его сына Хантера.
Впоследствии минюст США не нашел в этом разговоре противоправных действий, равно как и оснований для проведения расследования. Зеленский также отрицал какое-либо давление на себя со стороны Трампа. Тем не менее конгресс запустил процедуру импичмента Трампа.

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