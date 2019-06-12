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Пушков оценил призыв Макрона наладить отношения с Россией

12 июня 2019, 11:24  •  29 • Политика
Призыв президента Франции Эммануэля Макрона к диалогу с Россией является верным посылом, однако действия Европы идут вразрез с подобными заявлениями. Такое мнение выразил российский сенатор Алексей Пушков.
Он отметил, что выстраивание доверительных отношений в условиях продления Евросоюзом антироссийских санкций маловероятно.
«Это верный посыл. Но пока это слова, а действия — это продление санкций на очередные полгода. Трудно ожидать появления грамматики доверия в условиях санкций. Они порождают лишь грамматику недоверия», — написал Пушков в Twitter.
11 июня Макрон заявил, что Европа должна вести диалог с Россией и восстановить динамику отношений без слепого следования политике НАТО. По словам французского лидера, в ближайшее время он намерен провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

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