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Пушков оценил призыв Лукашенко подключить США к урегулированию в Донбассе

09 октября 2019, 02:24  •  71 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко подключить США к разрешению вооруженного конфликта в Донбассе.
Как отметил парламентарий, ранее с этой мыслью выступал украинский лидер Владимир Зеленский.
По мнению Пушкова, для президента США Дональда Трампа украинский кризис может быть интересен только тем, что с его помощью можно «ослабить» бывшего вице-президента Джо Байдена, который может стать конкурентом Трампа на выборах в 2020 году.
«Вероятно, США могли бы сыграть позитивную роль в решении украинского кризиса, но для этого мы должны видеть какую-то иную политику США, нацеленную на позитивную повестку дня», — сказал сенатор, его слова приводит «РИА Новости».
Пушков объяснил, что Вашингтон не должен разрушать международные договоренности, в том числе с участием своих ближайших союзников. Политик обратил внимание, что в последнее время Вашингтон играет свою собственную игру, правила которой меняются на ходу.
Ранее в этот же день Лукашенко заявил, что конфликт в Донбассе нельзя решить без участия США. По мнению главы государства, Вашингтон «погружен» в проблемы Крыма, Донбасса и Украины в целом.
Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики.

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