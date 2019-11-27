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Пушков оценил призыв четырёх стран к России из-за Украины

27 ноября 2019, 08:39  •  210 • Украина
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал призыв Эстонии, Литвы, Швеции и Украины к России «уважать международное право» и обеспечить беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море.
 
РИА Новости
 

«Главы МИД Швеции, Литвы, Эстонии и Украины призвали к продлению санкций против России. Из них лишь три страны имеют отношение к санкциям ЕС — Украина ни при чём. Нет в группе ни Латвии, ни Польши, ни Британии, ни ещё 21 страны ЕС. Это выпад авангарда», — написал Пушков в Twitter.

Он добавил, что остальные ждут встречи в нормандском формате, которая пройдёт 9 декабря в Париже.

Ранее министры иностранных дел Эстонии, Литвы, Швеции и Украины призвали Россию «уважать международное право» и «отказаться от действий, которые противоречат его основополагающим принципам».

Данное заявление было сделано в контексте передачи Украине трёх кораблей, ранее задержанных Россией в Керченском проливе.

18 ноября Россия в нейтральных водах Чёрного моря передала Украине три украинских военных корабля, которые были задержаны за нарушение российской границы в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Отмечается, что, несмотря на передачу кораблей Украине, они остаются вещественными доказательствами в уголовном процессе о незаконном пересечении российской границы.

В сентябре моряки были переданы украинской стороне в рамках процедуры обмена между Москвой и Киевом.

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