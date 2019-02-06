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Пушков оценил прекращение Украиной ещё одного соглашения с Россией

06 февраля 2019, 18:09  •  83 • Украина
Председатель комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков в беседе с kp.ru оценил решение кабинета министров Украины разорвать соглашение с Россией об обмене правовой информацией.
 
РИА Новости
 

Как отметил сенатор, Украина сознательно и целенаправленно все эти годы рвала все связи, все торгово-экономические отношения с Россией.

«Разрыв соглашения об обмене правовой информацией — продолжение той же линии на тотальный разрыв с Россией», — сказал Пушков.

Ранее в Госдуме прокомментировали прекращение Украиной ещё одного соглашения с Россией.

Член Совета Федерации Олег Морозов в беседе с ФАН оценил заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о разрыве 49 соглашений с Россией.

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