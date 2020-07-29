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Пушков оценил предложение расширить применение санкций против Украины

29 июля 2020, 14:05  •  91 • Политика
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал внесение в Госдуму законопроекта, который предлагает расширить применение экономических санкций. Своим мнением он поделился на странице в соцсети Twitter.
По его словам, расширение Россией инструментария экономических санкций является необходимым и оправданным. Пушков также отметил, что санкции стали важным инструментов внешней политики Запада, которым также широко пользуется Украина.
Сенатор считает, что российская сторона должна использовать те средства, которые другие страны применяют против нее. «На основе взаимности», — заключил Пушков.
28 июля сообщалось, что правительство России внесло в Госдуму проект поправок, который позволит распространять ограничения на юридические лица, в которых попавшие под санкции иностранные компании и граждане имеют более 25%.
Отношения России с Украиной и Западом осложнились в 2014 году. После госпереворота в Киеве новое украинское руководство начало военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признать неконституционную смену власти.
Кроме того, власти Автономной Республики Крым провели референдум, на котором 96,6% жителей региона высказались за воссоединение с Россией.
Киев отказывается признавать итоги голосования и строит планы по возвращению полуострова. США и ЕС при этом ввели санкции против Москвы. Россия приняла зеркальные меры.

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