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Пушков оценил позицию Эстонии по договору о границе с Россией

13 января 2020, 11:54  •  142 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса, назвавшего договор о границе с Россией от 2014 года нарушающим конституцию Эстонии.
«Но как же в Таллине пошли на его подписание в феврале 2014-го и были готовы к его ратификации? Означает ли это, что прежние власти Эстонии нарушили Конституцию? Ждем ответа», — писал сенатор в Twitter 12 января.
Ранее в этот же день Пыллуаас раскритиковал договор о границе и эстонских политиков, которые поддерживают документ. По его словам, они пытаются «угодить России» и «узаконить оккупацию эстонских территорий».
Спикер парламента республики настаивает на установке границ согласно Тартускому мирному договору от 1920 года, когда советские власти передали Эстонии территории нынешнего Печорского района Псковской области и правобережье реки Нарвы в Ленинградской области.
Территории вернулись в состав России в 1944 году.
Комментируя притязания Таллина историк Юрий Кнутов отметил, что Тартуский мирный договор утратил силу после окончания Второй мировой войны, а претензии Эстонии обоснованы скорым завершением субсидирования со стороны ЕС.
В Кремле заявления эстонских политиков назвали неприемлемыми, а лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил вернуть границы в соответствие с Ништадтским мирным договором от 1721 года, по которому Швеция передала России часть своих земель, включая нынешнюю Эстонию.

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