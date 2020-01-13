Пушков оценил позицию Эстонии по договору о границе с Россией

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса, назвавшего договор о границе с Россией от 2014 года нарушающим конституцию Эстонии.

«Но как же в Таллине пошли на его подписание в феврале 2014-го и были готовы к его ратификации? Означает ли это, что прежние власти Эстонии нарушили Конституцию? Ждем ответа», — писал сенатор в Twitter 12 января.

Ранее в этот же день Пыллуаас раскритиковал договор о границе и эстонских политиков, которые поддерживают документ. По его словам, они пытаются «угодить России» и «узаконить оккупацию эстонских территорий».

Спикер парламента республики настаивает на установке границ согласно Тартускому мирному договору от 1920 года, когда советские власти передали Эстонии территории нынешнего Печорского района Псковской области и правобережье реки Нарвы в Ленинградской области.

Территории вернулись в состав России в 1944 году.

Комментируя притязания Таллина историк Юрий Кнутов отметил, что Тартуский мирный договор утратил силу после окончания Второй мировой войны, а претензии Эстонии обоснованы скорым завершением субсидирования со стороны ЕС.

В Кремле заявления эстонских политиков назвали неприемлемыми, а лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил вернуть границы в соответствие с Ништадтским мирным договором от 1721 года, по которому Швеция передала России часть своих земель, включая нынешнюю Эстонию.