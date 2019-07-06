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Пушков оценил планы Зеленского обсудить «Северный поток — 2» с Трампом

06 июля 2019, 20:09  •  82 • Украина
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал планы украинского президента Владимира Зеленского обсудить с американским коллегой Дональдом Трампом вопрос «Северного потока — 2» в пользу Киева.
 
РИА Новости
 

«Зеленский зря рассчитывает на Трампа, если надеется, что тот сорвёт ввод в действие «Северного потока — 2». Не существует «решения вопроса в сторону Украины». «Нафтогаз» показал себя невозможным партнёром. Зеленскому следует решать вопрос транзита с Москвой, а не с Вашингтоном. Всё не то», — написал Пушков в Twitter.

Ранее Зеленский пообещал решить вопрос «Северного потока — 2» через Трампа.

По словам украинского лидера, Трамп — это «единственный человек, который решит этот вопрос в сторону Украины».

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