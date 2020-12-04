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Пушков оценил первые шаги Санду в роли президента Молдавии

04 декабря 2020, 10:15  •  88 • Политика
Алексей Пушков. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Еще не вступив в должность главы государства, политик теряет сторонников
Избранный президент Молдавии Майя Санду решила начать свое правление с громких международных заявлений, потребовав вывода миротворческих сил России из Приднестровья, а затем и вовсе высказавшись о сворачивании миротворческой миссии в регионе. Однако она просчиталась: никто в стране ее призыв не поддержал. На это указал сенатор Совета Федерации РФ Алексей Пушков.
"Санду сделала вывод миротворцев главной темой своей политики. Но ее не поддерживают ни правительство, ни парламент самой Молдавии, не говоря уже о жителях Приднестровья",
– написал Пушков в "Твиттере", напомнив, что в приднестровском регионе проживает, в том числе, около 220 тысяч граждан России.
Сенатор оценил громкие антироссийские выступления Санду как обычное "сотрясание воздуха", которое на самом деле не способствует решению проблем.
Санду сделала вывод миротворцев главной темой своей политики. Но ее не поддерживают ни правительство, ни парламент самой Молдавии, не говоря уже о жителях Приднестровья, особенно 220 тысячах проживающих там граждан России. Сотрясая воздух, решения проблемы Санду не найдёт.
— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 3, 2020
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, на каком основании в Приднестровье находятся российские силы и когда может быть закончена их миссия. Однако Санду считает, что присутствие иностранных войск в регионе незаконно.
Бывший премьер Молдавии Майя Санду в ноябре 2020 г. победила на выборах действующего президента Игоря Додона, набрав 57,7% голосов. В предвыборной программе она не скрывала своего прорумынского и в целом прозападного курса. Поскольку этих настроений придерживается чуть более половины населения республики, эксперты опасаются, что без стремления понять желания другой половины граждан Санду доведет страну до раскола.
Санду еще не вступила в должность, но уже устраивает скандалы. В частности, вызывает народ на уличные акции против последних решений парламента.

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