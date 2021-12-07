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Пушков оценил ответ Китая на дипломатический бойкот США Олимпиады-2022

07 декабря 2021, 09:00  •  242 • Политика
Сенатор Алексей Пушков оценил ответ посольства Китая на объявленный США дипломатический бойкот Олимпийских игр в Пекине.
«Китай обнародовал свой символический ответ на символический бойкот. Типа, вас и не ждали», — написал Пушков в своем Telegram-канале 7 декабря.
Ранее, в понедельник, Белый дом сообщил о своем решении устроить дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр в Пекине. Отмечалось, что этот шаг не коснется участия американских спортсменов на Играх. Причиной решения в Вашингтоне назвали «геноцид в Синьцзяне и другие нарушения прав человека».
В ответ китайская сторона отметила, что и не приглашала чиновников Соединенных Штатов на Олимпиаду-2022. Дипломаты КНР подчеркнули, что такое претенциозное действие — всего лишь политическая манипуляция и серьезное искажение духа Олимпийской хартии.
В свою очередь, в Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что уважают решение США о дипломатическом бойкоте ОИ-2022. Представитель организации отметил также, что присутствие или отсутствие государственных чиновников и дипломатов на Играх — это личное решение каждого правительства.
Позже стало известно, что ряд государств, таких как Великобритания и Австралия, рассматривают возможность бойкота Игр-2022.
Зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.
КНР приписывают массовые репрессии против уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Кроме того, утверждается, что во время летних Олимпийских игр – 2008 в Пекине ряд спортсменов, зрителей и журналистов столкнулись «с серьезным нарушением своих основных свобод».
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