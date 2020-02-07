Пушков оценил отмену Британией ряда пошлин в отношении России

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил о том, что экономическое решение Соединенного Королевства об отмене пошлин на российские товары не повлияет на политические отношения между странами. Об этом он написал в четверг, 6 февраля, в Twitter.

Пушков отметил, что результат отмены санкций со стороны Великобритании в отношении российских товаров является «чисто торговой историей». Он добавил, что от плохих отношений между странами «урон несет скорее Лондон».

Ранее в этот же день правительство Великобритании опубликовало документ об отказе от некоторых торговых пошлин в отношении России после завершения переходного периода Brexit. Британские власти намерены отменить антидемпинговые пошлины на алюминиевую фольгу, ферросилиций и трубопроводную арматуру из железа, чугуна и стали. Санкции, наложенные Евросоюзом в отношении нитрата аммония, холоднокатаного и текстурированного плоского проката, останутся без изменений.