|
Пушков оценил отмену Британией ряда пошлин в отношении России
07 февраля 2020, 16:39 • 121 • Политика
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил о том, что экономическое решение Соединенного Королевства об отмене пошлин на российские товары не повлияет на политические отношения между странами. Об этом он написал в четверг, 6 февраля, в Twitter.
Пушков отметил, что результат отмены санкций со стороны Великобритании в отношении российских товаров является «чисто торговой историей». Он добавил, что от плохих отношений между странами «урон несет скорее Лондон».
Ранее в этот же день правительство Великобритании опубликовало документ об отказе от некоторых торговых пошлин в отношении России после завершения переходного периода Brexit. Британские власти намерены отменить антидемпинговые пошлины на алюминиевую фольгу, ферросилиций и трубопроводную арматуру из железа, чугуна и стали. Санкции, наложенные Евросоюзом в отношении нитрата аммония, холоднокатаного и текстурированного плоского проката, останутся без изменений.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
121
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
01 февраля 2020, 07:54
|
06 февраля 2020, 08:09
|
05 февраля 2020, 06:09
|
05 февраля 2020, 18:54
|
01 февраля 2020, 20:54
|
31 января 2020, 22:09
|
02 февраля 2020, 18:12