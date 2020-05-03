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Пушков оценил отказ посла Украины от участия в церемонии в Берлине

03 мая 2020, 17:10  •  141 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков назвал демонстрацией ненависти отказ украинского посла в Берлине Андрея Мельника возлагать цветы вместе с послом России в честь 75-летния капитуляции вермахта.
По мнению Пушкова, от украинских властей ничего другого ждать и не приходится.
«Не думаю, что отказ посла Украины возлагать цветы в Берлине вместе с послом России, о чем широко сообщают, — важная новость. Кто-то ожидал другого? Это очередная демонстрация ненависти со стороны киевской верхушки. Место этой информации — в рубрике «Мелкие факты». Не более того», — написал сенатор 2 мая в Twitter.
Ранее в тот же день стало известно, что Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева. По данным газеты Tagesspiegel, Мельник заявил, что «даже в самом страшном сне» не может представить свое участие в церемонии вместе с представителем РФ, и обвинил Москву в бедах Украины/
В памятной церемонии по приглашению властей Берлина помимо Нечаева принял участие глава белорусской дипмиссии Денис Сидоренко.
В рамках церемонии состоялось совместное возложение венков у здания, где в 1945 году располагался штаб советской 8-й гвардейской армии. Именно там 2 мая был подписан акт о капитуляции вермахта.

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