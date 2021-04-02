Пушков оценил обещание США поддержать Украину в случае конфликта с РФ

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Украине не следует полагаться на США в случае конфликта с Россией.

Ранее минобороны Украины сообщило, что глава Пентагона Ллойд Остин пообещал поддержать Киев в случае «реализации агрессивных устремлений» со стороны Москвы.

«Киеву не стоит особо полагаться на США в случае начала Украиной военной операции против Донбасса», — написал Пушков в Telegram в четверг, 1 апреля.

По его словам, заверения Ллойда Остина могут «означать что угодно»: от новых антироссийских санкций до поставок оружия. Однако прямое военное вмешательство Соединенных Штатов на стороне Киева было бы «полным безумием».

В этот же день сообщалось, что НАТО обвинили Россию в эскалации конфликта в Донбассе. Представитель альянса заявил, что НАТО видит причину провала попыток по деэскалации напряженности в рамках достигнутой договоренности в дестабилизирующих действиях России.

29 марта главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак обвинил Россию в постепенном наращивании войск у границ. По его словам, это создает угрозу военной безопасности страны.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. При этом ответственность за ситуацию в стране украинские власти возлагают на РФ. Москва неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев к его скорейшему урегулированию. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием Украины, России, Франции, Германии.