Пушков оценил нежелание Зеленского ехать на парад Победы в Москву

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков снова назвал верным решение не приглашать президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы в Москву.

Так, сенатор прокомментировал интервью Зеленского канадской газете The Globe and Mail, в котором украинский лидер заявил, что не поехал бы в Россию на торжества в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне даже в случае наличия приглашения от Кремля.

«Что еще раз доказывает верность решения не направлять ему приглашение. Это было бы лишь использовано в пропагандистских целях против России», — отметил 22 июня Пушков в Twitter.

10 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва не направляла Зеленскому приглашение на парад, который перенесли с 9 мая на 24 июня из-за коронавируса. Он указал, что Украина уже не является членом СНГ и не выражала желания участвовать в праздничных мероприятиях.

В феврале министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев не намерен праздновать День Победы, так как европейские страны, к которым себя причисляет и Украина, «через 75 лет готовы друг друга простить».