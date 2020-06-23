Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Что творится в Белоруссии: Почему раньше Батька во всем винил Запад, а теперь - ...
Русские украинцы подвинули украинских националистов на улицах Киева
"Прикиньте? Пацаны на волосок были": Прокуратуре Украины запретили зад...
Таковы традиции: Глава Туркмении лично объяснил Путину свой отказ посетить парад...
Главная / Политика

Пушков оценил нежелание Зеленского ехать на парад Победы в Москву

23 июня 2020, 03:00  •  103 • Политика
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков снова назвал верным решение не приглашать президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы в Москву.
Так, сенатор прокомментировал интервью Зеленского канадской газете The Globe and Mail, в котором украинский лидер заявил, что не поехал бы в Россию на торжества в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне даже в случае наличия приглашения от Кремля.
«Что еще раз доказывает верность решения не направлять ему приглашение. Это было бы лишь использовано в пропагандистских целях против России», — отметил 22 июня Пушков в Twitter.
10 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва не направляла Зеленскому приглашение на парад, который перенесли с 9 мая на 24 июня из-за коронавируса. Он указал, что Украина уже не является членом СНГ и не выражала желания участвовать в праздничных мероприятиях.
В феврале министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев не намерен праздновать День Победы, так как европейские страны, к которым себя причисляет и Украина, «через 75 лет готовы друг друга простить».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



103
Источник
Похожие новости
22 июня 2020, 23:00
Габунию предупредили: Теперь на него откроют настоящую охоту. И не Кадыров, и не Путин
22 июня 2020, 23:00
Это возможно, но путь только один: Кедми назвал условие возвращения Донбасса в состав Украины
22 июня 2020, 23:00
Зеленский отказался ехать в Москву на парад Победы, хотя его и не приглашали
22 июня 2020, 23:00
Пригрозил или порадовал: Собянин сообщил о "серьёзном шаге" из-за коронавируса
23 июня 2020, 01:00
"Пересвет" калечит спутники США? Американский эксперт "рассекретил" боевой лазер России
23 июня 2020, 01:00
Путин России сейчас нужен больше, чем в 2000-м. Малофеев разбил все домыслы об "обнулении"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 июня 2020, 07:00
"Ликвидировали по личному приказу": Какую реакцию запустит смерть Игнатьева, предугадал журналист
18 июня 2020, 03:00
В Чёрное море проник эсминец США. Русские силы начали комплекс мероприятий: "Всё под контролем"
18 июня 2020, 02:00
На Украине возобновили деятельность националистические «языковые патрули»
20 июня 2020, 23:00
"Прикиньте? Пацаны на волосок были": Прокуратуре Украины запретили задерживать русских моряков
21 июня 2020, 05:00
Утопающие в беспорядках США запускают проект о своих ценностях на Украине
20 июня 2020, 00:00
Мы случайно: Американцы в Сирии чуть не доигрались, угрожая российскому БТР
22 июня 2020, 02:00
Ответ украинскому писателю из Кропивницкого
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.