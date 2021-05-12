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Пушков оценил намерения Эрдогана мобилизовать мир против Израиля

12 мая 2021, 13:05  •  143 • Политика
Турция вряд ли решится на массовую отправку турецких добровольцев в Палестину, поскольку это будет означать государственный военный конфликт с Израилем. Таким мнением 12 мая в своем Telegram-канале поделился российский сенатор Алексей Пушков.
Президент Турции Тайип Эрдоган 10 мая в Telegram сообщил, что в ходе отдельных телефонных разговоров с главой палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом и главой политбюро движения ХАМАС Исмаилом Хания заявил, что сделает все возможное для мобилизации всего мира, особенно исламского, чтобы остановить «террор» Израиля против палестинцев.
«Другое дело — политическая поддержка палестинцев, призыв отправить туда международные силы для их защиты и тому подобное. Плюс Турция как региональная сверхдержава должна показать зубы и пригрозить действиями, к которым уже призвал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу», — отметил сенатор.
Пушков добавил, что осуждение действий Израиля со стороны Турции является еще одним фактором сужения проамериканского Запада.
«Он давно уже не един, а сейчас раскалывается еще больше», — подчеркнул он.
Между Израилем и палестинскими радикалами из Сектора Газа в последнее время происходит обмен ракетными ударами. Он последовал после беспорядков, произошедших в начале мая, у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. Столкновения между палестинцами и силовиками спровоцированы решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх Джаррах у проживающих там арабов в пользу еврейских поселенцев на основании того, что это жилье принадлежало им до 1948 года.
Ранее в среду сообщалось, что Тель-Авив снова подвергся массированному обстрелу ракетами из Сектора Газа. В небе над городом были слышны взрывы. Отмечалось, что ХАМАС по Израилю выпустил около 210 ракет. В израильском Лоде два человека погибли в результате обстрела из сектора Газа. Еще один человек получил тяжелые ранения.
В свою очередь Израиль в ночь на 12 мая продолжил наносить ответные удары по ключевым военным объектам радикалов в Секторе Газа.
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