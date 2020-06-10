Пушков оценил намерение Румынии признать Россию враждебной страной

Румыния вслед за США слепо повторяет ложные банальности об «агрессивности» России, заявил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя намерение Бухареста признать РФ враждебной страной.

Пушков выразил удивление, что несуществующую «агрессию» Москвы румынские власти разглядели, а непосредственные военные вторжения и атаки Штатов на другие государства не заметили.

«Что-то мы не слышали возмущённый голос Румынии против реальной агрессивности, когда США напали на Ирак и бомбили Ливию. Тут Бухарест поражает слепота: ничего не вижу, ничего не слышу», ― написал сенатор 9 июня в Twitter.

Ранее, во вторник, стало известно, что в новой национальной стратегии обороны на 2020-2024 годы Румыния обозначила Россию, как вызов для своих национальных интересов и угрозу для НАТО. Причиной названо наращение российского военного присутствия в Черном море и проведение учений.

Россия не раз отмечала, что не намерена ни на кого нападать и призывала страны НАТО не пугать друг друга несуществующей российской угрозой.

При этом в феврале прошлого года президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию напомнил, что именно США вышли из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и разместили в Румынии и Польше системы Aegis Ashore, способные вести пуски крылатыми ракетами «Томагавк».

Российский лидер указал, что подобные действия несут прямую угрозу, а также указал, что РФ предпримет меры для обеспечения своей безопасности.