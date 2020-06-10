Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Монтян: «Я на собственной шкуре ощутила, что конец Украины близок»
Турки роем "громили" российские "Панцири". И так было "...
Полторы сотни танков с «зелёными человечками» у линии разграничения ждут команды...
"Отравленные" и "убитые" Скрипали нашлись. Они сбежали из Бр...
Главная / Политика

Пушков оценил намерение Румынии признать Россию враждебной страной

10 июня 2020, 01:00  •  100 • Политика
Румыния вслед за США слепо повторяет ложные банальности об «агрессивности» России, заявил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя намерение Бухареста признать РФ враждебной страной.
Пушков выразил удивление, что несуществующую «агрессию» Москвы румынские власти разглядели, а непосредственные военные вторжения и атаки Штатов на другие государства не заметили.
«Что-то мы не слышали возмущённый голос Румынии против реальной агрессивности, когда США напали на Ирак и бомбили Ливию. Тут Бухарест поражает слепота: ничего не вижу, ничего не слышу», ― написал сенатор 9 июня в Twitter.
Ранее, во вторник, стало известно, что в новой национальной стратегии обороны на 2020-2024 годы Румыния обозначила Россию, как вызов для своих национальных интересов и угрозу для НАТО. Причиной названо наращение российского военного присутствия в Черном море и проведение учений.
Россия не раз отмечала, что не намерена ни на кого нападать и призывала страны НАТО не пугать друг друга несуществующей российской угрозой.
При этом в феврале прошлого года президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию напомнил, что именно США вышли из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и разместили в Румынии и Польше системы Aegis Ashore, способные вести пуски крылатыми ракетами «Томагавк».
Российский лидер указал, что подобные действия несут прямую угрозу, а также указал, что РФ предпримет меры для обеспечения своей безопасности.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



100
Источник
Похожие новости
09 июня 2020, 21:00
Чего боятся Джонсон и Меркель, рассказал Багдасаров: "Смотри, насколько испуганные"
09 июня 2020, 21:00
Судьбу Ельцина решили три голоса: "Вы не представляете, какие там битвы шли" - Любимов
09 июня 2020, 23:00
Отсутствие доказательств ничего не значит: Невидимый "Бук" не смутил голландского прокурора
09 июня 2020, 23:00
COVID прошёл без паники, но это вряд ли поможет. Медведев назвал хорошую новость и плохую
10 июня 2020, 01:00
Пушков оценил намерение Румынии признать Россию враждебной страной
10 июня 2020, 01:00
Бабочки, "лепестки", новые свидетели: Баранец назвал сомнительные моменты в деле о крушении MH17
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 июня 2020, 00:00
Белорусский подполковник задал неудобные вопросы Лукашенко (Руслан Осташко)
10 июня 2020, 01:00
Бабочки, "лепестки", новые свидетели: Баранец назвал сомнительные моменты в...
10 июня 2020, 01:00
Оплачивать восстановление экономики ЕС придётся нынешним молодым
10 июня 2020, 01:00
"Агрессивное поведение": Румыния официально закрепила Россию во врагах
10 июня 2020, 00:55
«Июнь уйдёт на подготовку»: что известно о начале полноценного курортного сезона в Ро...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 июня 2020, 09:55
Курортники в Хургаде закатили голодные бунты. В отелях все в шоке
08 июня 2020, 19:00
Саманта Пауэр решила поучить Россию. И попала под шквал обвинений от американцев
08 июня 2020, 21:00
"Вина Украины уже доказана": Бородай назвал очевидной причастность Киева к крушению MH17
08 июня 2020, 13:00
Полторы сотни танков с «зелёными человечками» у линии разграничения ждут команды атаковать Луганск и Донецк
05 июня 2020, 16:55
Русские встали на защиту Америки: За ночь собрались сотни добровольцев
09 июня 2020, 12:00
МиГ-29 заглушили турецкие радары боевиков в Сирии
07 июня 2020, 20:00
"А-а-а, Макарена!" Нацгвардия США применила на протестующих проверенный в Ираке метод усмирения
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.