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Пушков оценил меры США в информационном поле против Трампа

10 января 2021, 02:15  •  56 • Политика
Сенатор Алексей Пушков оценил меры США в информационном поле против действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Мнением он поделился в субботу, 9 января, в своем Telegram-канале.
Политик подчеркнул, что правящая элита блокирует «политически неугодный» контент в социальных сетях, а также авторов, которые его распространяют.
«Либеральная элита отдает себе отчет в значении информации как решающего инструмента борьбы за власть и подчинения общества и поэтому закрывает интернет-платформы для носителей альтернативных взглядов. Это заметили и во Франции — не заметить этого невозможно», — отметил Пушков.
По его словам, первой жертвой «информационного напора» со стороны Штатов становится Европа.
Накануне, 8 января, сенатор заявил, что блокировку аккаунта Трампа можно считать цензурой. Как добавил Пушков, свобода слова действует в США до момента, пока не станет «невыносимой». Также он заметил, что ее выгода является двойственной: запрещая высказываться президенту, она позволяет «призывать посадить его и обвинять черт знает в чем».
О том, что аккаунт Трампа в Twitter был навсегда заблокирован, стало известно ранее, в субботу. Как сообщили в администрации соцсети, такое решение было принято из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию. Кроме того, руководство Twitter пообещало деактивировать любую страницу в соцсети, которую будет использовать Трамп.
После этого была заморожена страница избирательного штаба политика, на которой было размещено его заявление, где Трамп подчеркнул, что Twitter не заставит его замолчать. Пост был незамедлительно удален.
6 января в Вашингтоне разгорелись беспорядки во время обсуждения в конгрессе итогов президентских выборов. Законодателям пришлось прервать дебаты из-за того, что сторонники Трампа ворвались в Капитолий. Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
Жертвами беспорядков стали четыре человека. Несколько правоохранителей госпитализированы с тяжелыми ранениями, один полицейский впоследствии скончался.
В тот же день Twitter начал ограничивать работу аккаунта Трампа после того, как во время штурма Капитолия президент опубликовал серию твитов, в том числе видеообращение к сторонникам с призывом разойтись, при этом назвав их патриотами.
Затем соцсеть временно заблокировала страницу, потребовав удалить три последних поста для снятия ограничения. Американский лидер в свою очередь выполнил условия.
8 января стало известно, что демократы намерены вынести действующему главе государства импичмент за «подстрекательство к мятежу».

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